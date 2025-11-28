Chiamatemi duchessa Cosa c’è dietro la richiesta insistente di Meghan

Negli ultimi anni Meghan Markle ha accusato la royal family di razzismo, sostenuto che la monarchia, in qualche modo, l’avesse quasi soffocata con regole e tradizioni e dichiarato di aver sofferto per tutto questo a tal punto da finire sull’orlo di una grave depressione con tanto di pensieri suicidi. Eppure si è sempre ostinatamente aggrappata ai titoli nobiliari provenienti dall’istituzione che aveva criticato. Soprattutto negli ultimi giorni, puntualizzando, in maniera quasi pedante, di voler essere chiamata “duchessa di Sussex”. Un’ostinazione che non ha convinto i tabloid, certi che questa richiesta abbia uno scopo ben preciso oltre a quello, già dibattuto, del marketing. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

