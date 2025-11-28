Chi sono le vittime dell’incidente stradale sulla Palermo-Sciacca | Angelica e Valeria erano madre e figlia

"Ci lasciano due donne straordinarie” è il commento unanime dei concittadini delle due vittime dell'incidente stradale di oggi sulla Palermo-Sciacca: Angelica Ganci e Saveria Valeria Di Giorgio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

