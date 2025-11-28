Chi si ricorda l' acqua toscana Fontemura? Cosa sappiamo sul futuro dell' ex stabilimento
C'è chi ha proposto di trasformarla in un parco avventura, chi di farci un'area per i camper, chi ha pensato che qui starebbe benissimo un parco fotovoltaico o un centro dedicato alle arti e alla musica. Di fatto però, fatta eccezione per la vegetazione che anno dopo anno si è moltiplicata, qui. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
SAB 6 DIC 2025 | ORE 20.30 AGENDA 2030 CRISTIANO GODANO E TELMO PIEVANI | CANTO D’ACQUA L’acqua, origine e destino delle civiltà, nutre e distrugge, ci ricorda chi siamo. @Cristiano Godano e Telmo Pievani uniscono arte e scienza per ra - facebook.com Vai su Facebook
Chi si ricorda l'acqua toscana Fontemura? Cosa sappiamo sul futuro dell'ex stabilimento - Ma oggi c'è un nuovo proprietario dell'area: cosa sta succedendo ... Come scrive firenzetoday.it