Sembrerà un discorso un po’ boomer, ma non c’è nulla che ci dica meglio dello stato del nostro calcio che l’attenzione morbosa verso le questioni di bilancio. So bene che la prosperità economica della Serie A “storica” era dovuta a grandi mecenati (qualcuno anche truffatore) calcistici, più che a un sistema efficiente. Senza rimpiangere schemi fallimentari, come stavamo bene prima che il termine indice di liquidità entrasse nelle nostre vite e nelle nostre teste? Eppure in quest’epoca di austerity e di Serie A rovinata sempre e solo da fattori esterni, come la terrificante pirateria, e mai da quelli interni non possiamo che affrontare l’ idra e tentare di capire come questa misura, l’IdL, e il suo sostituto, il CLA, potrebbero impattare sui campi della nostra Serie A, già da gennaio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Chi rischia il blocco del mercato?