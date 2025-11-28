Chi rischia il blocco del mercato?

Ultimouomo.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembrerà un discorso un po’ boomer, ma non c’è nulla che ci dica meglio dello stato del nostro calcio che l’attenzione morbosa verso le questioni di bilancio. So bene che la prosperità economica della Serie A “storica” era dovuta a grandi mecenati (qualcuno anche truffatore) calcistici, più che a un sistema efficiente. Senza rimpiangere schemi fallimentari, come stavamo bene prima che il termine indice di liquidità entrasse nelle nostre vite e nelle nostre teste? Eppure in quest’epoca di austerity e di Serie A rovinata sempre e solo da fattori esterni, come la terrificante pirateria, e mai da quelli interni non possiamo che affrontare l’ idra e tentare di capire come questa misura, l’IdL, e il suo sostituto, il CLA, potrebbero impattare sui campi della nostra Serie A, già da gennaio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

chi rischia il blocco del mercato

© Ultimouomo.com - Chi rischia il blocco del mercato?

Altri contenuti sullo stesso argomento

rischia blocco mercatoAllarme Napoli: mercato a rischio stop come la Lazio, il parametro che fa tremare 6 club e gli scenari per gennaio - Il Napoli e altri cinque club rischiano il blocco del mercato a causa di un parametro che può scombussolare mezza Serie A: che cosa succederà a gennaio. Come scrive sport.virgilio.it

rischia blocco mercatoSerie A, stretta sui “costi del lavoro allargato”. In 6 rischiano blocco mercato - La Serie A si prepara ad affrontare una nuova regolamentazione economica a partire dalla prossima sessione di mercato di gennaio 2026. Secondo calciocasteddu.it

rischia blocco mercatoStretta sui bilanci: Atalanta e Fiorentina a rischio di blocco del mercato - Finora la soglia era fissata all’ 80%, ma il recente Consiglio Federale ha deciso di abbassarla al 70%, riducendo ulteriormente il margine operativo delle società. calcioatalanta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rischia Blocco Mercato