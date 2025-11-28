Chi era Marco Motta il pizzaiolo morto a Bergamo dopo una lite con il fratello | si indaga per omicidio

Marco Motta, pizzaiolo 39enne, ricoverato e morto in ospedale a seguito di un litigio con il fratello, era molto amato e conosciuto nel territorio in cui viveva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Marco Motta, 39 anni, non ce l'ha fatta. È morto all’ospedale, in cui è giunto d'urgenza, dopo essere stato ritrovato privo di sensi in un parcheggio insieme al fratello minore, Gianluca, 30 anni, con il quale avrebbe avuto un violento diverbio poco prima. - facebook.com Vai su Facebook

Marco Motta aveva 39 anni: la famiglia avrebbe voluto donare gli organi. Indagato il fratello, ma come atto dovuto. Vai su X

Lite a Pontida, è morto il pizzaiolo: l’autopsia farà chiarezza - Marco Motta aveva 39 anni: la famiglia avrebbe voluto donare gli organi. Segnala ecodibergamo.it

È morto il pizzaiolo Marco Motta, disposta l'autopsia - Purtroppo non ce l'ha fatta il 39enne soccorso in condizioni gravissime a Pontida. leccotoday.it scrive

Pizzaiolo di 39 anni morto in ospedale a Bergamo dopo un litigio con il fratello: si indaga per omicidio - Marco Motta, 36 anni, è morto dopo essere stato ritrovato incosciente in un parcheggio di Pontida a seguito di un litigio con il fratello, al momento ... fanpage.it scrive