Chi era Marco Motta il pizzaiolo morto a Bergamo dopo una lite con il fratello | si indaga per omicidio

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Motta, pizzaiolo 39enne, ricoverato e morto in ospedale a seguito di un litigio con il fratello, era molto amato e conosciuto nel territorio in cui viveva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

era marco motta pizzaioloLite a Pontida, è morto il pizzaiolo: l’autopsia farà chiarezza - Marco Motta aveva 39 anni: la famiglia avrebbe voluto donare gli organi. Segnala ecodibergamo.it

È morto il pizzaiolo Marco Motta, disposta l'autopsia - Purtroppo non ce l'ha fatta il 39enne soccorso in condizioni gravissime a Pontida. leccotoday.it scrive

era marco motta pizzaioloPizzaiolo di 39 anni morto in ospedale a Bergamo dopo un litigio con il fratello: si indaga per omicidio - Marco Motta, 36 anni, è morto dopo essere stato ritrovato incosciente in un parcheggio di Pontida a seguito di un litigio con il fratello, al momento ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Era Marco Motta Pizzaiolo