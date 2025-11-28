Chi era Giammarco Milioti il 29enne morto nello schiantato con la moto contro un'auto a Mantova
Giammarco Milioti è deceduto nel pomeriggio del 27 novembre in seguito a un incidente stradale a Mantova. Il 29enne stava viaggiando in moto quando si è schiantato contro la fiancata di un'auto impegnata in una svolta. Al volante, una 27enne incinta al quinto mese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
