Chi era Giammarco Milioti il 29enne morto nello schiantato con la moto contro un'auto a Mantova

Giammarco Milioti è deceduto nel pomeriggio del 27 novembre in seguito a un incidente stradale a Mantova. Il 29enne stava viaggiando in moto quando si è schiantato contro la fiancata di un'auto impegnata in una svolta. Al volante, una 27enne incinta al quinto mese.