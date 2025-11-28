Chi è la ragazza uccisa da uno squalo in Australia | il compagno lotta tra la vita e la morte

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovane svizzera Livia Muhlheim è stata uccisa da uno squalo in Australia. Il compagno, Lukas Schindler, gravemente ferito nel tentativo di salvarla, lotta per la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

232 ragazza uccisa squaloChi &#232; la ragazza uccisa da uno squalo in Australia: il compagno lotta tra la vita e la morte - Il compagno, Lukas Schindler, gravemente ferito nel tentativo di salvarla, lotta per la vita. Secondo fanpage.it

232 ragazza uccisa squaloRagazza sbranata viva da uno squalo toro davanti ad un amico - Una ragazza di appena 20 anni &#232; morta in seguito all'attacco di uno squalo toro. Lo riporta newsmondo.it

232 ragazza uccisa squaloAustralia, squalo attacca bagnanti: una donna &#232; stata uccisa e un uomo è rimasto gravemente ferito - Nel Nuovo Galles del Sud, nella parte orientale dell’Australia, uno squalo ha attaccato due bagnanti nei pressi della spiaggia di Crowdy Bay. Si legge su blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Ragazza Uccisa Squalo