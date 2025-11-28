Chi è la ragazza uccisa da uno squalo in Australia | il compagno lotta tra la vita e la morte

La giovane svizzera Livia Muhlheim è stata uccisa da uno squalo in Australia. Il compagno, Lukas Schindler, gravemente ferito nel tentativo di salvarla, lotta per la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Ragazza uccisa per errore in una discoteca di Molfetta: chiesta una condanna a 20 anni per l’assassino La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione nei confronti del 22enne Michele Lavopa, accusato di aver uc - facebook.com Vai su Facebook

Bergamo, ragazza uccisa a forbiciate: perizia psichiatrica per l'imputato #begamo #femmincidio Vai su X

Chi è la ragazza uccisa da uno squalo in Australia: il compagno lotta tra la vita e la morte - Il compagno, Lukas Schindler, gravemente ferito nel tentativo di salvarla, lotta per la vita. Secondo fanpage.it

Ragazza sbranata viva da uno squalo toro davanti ad un amico - Una ragazza di appena 20 anni è morta in seguito all'attacco di uno squalo toro. Lo riporta newsmondo.it

Australia, squalo attacca bagnanti: una donna è stata uccisa e un uomo è rimasto gravemente ferito - Nel Nuovo Galles del Sud, nella parte orientale dell’Australia, uno squalo ha attaccato due bagnanti nei pressi della spiaggia di Crowdy Bay. Si legge su blitzquotidiano.it