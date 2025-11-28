Chi è la fidanzata di Giacomo Giorgio Maddalena Botta e cosa fa nella vita
Maddalena Botta è la fidanzata di Giacomo Giorgio, attore di Mare Fuori dove interpreta Ciro, uno dei personaggi più discussi e amati della serie. A svelare la loro storia d’amore è stato proprio Giacomo che ha confermato con una foto su Instagram le indiscrezioni riguardo la loro relazione. Giacomo Giorgio ha infatti postato nelle Stories ( qualche mese fa) uno scatto in cui bacia la giovane in una location romanticissima di Roma: i Fori Imperiali con un cuore nero che conferma la love story. In estate, invece, sono stati immortalati durante una giornata trascorsa al mare. A Forte dei Marmi si sono concessi un momento di completo relax tra passeggiate sulla spiaggia e teneri abbracci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?Dal sushi ad Aldo, Giovanni e Giacomo fino alla "letterina" della Roma: Pisilli svela tutto - facebook.com Vai su Facebook
Maddalena Botta, chi è la fidanzata di Giacomo Giorgio/ Dal colpo di fulmine all’amore: si sono conosciuti… - Tutto su Maddalena Botta, la fidanzata di Giacomo Giorgio: ecco come si è conosciuta la coppia. Scrive ilsussidiario.net
Giacomo Giorgio bacia Maddalena Botta su Instagram: chi è la fidanzata dell’attore - Giorni fa era circolato il gossip che vedeva l'attore impegnato con la digital PR di Dolce e Gabbana: si parlava di una vicinanza ... Secondo fanpage.it
Giacomo Giorgio a Venezia con la fidanzata Maddalena Botta: baci sul red carpet, chi è la 26enne che gli ha rubato il cuore - Giacomo Giorgio, attore diventato celebre nella seria Mare Fuori, ha sfilato mano nella mano con la fidanzata Maddalena Botta. leggo.it scrive