Chi è la fidanzata di Giacomo Giorgio Maddalena Botta e cosa fa nella vita

Maddalena Botta è la fidanzata di Giacomo Giorgio, attore di Mare Fuori dove interpreta Ciro, uno dei personaggi più discussi e amati della serie. A svelare la loro storia d’amore è stato proprio Giacomo che ha confermato con una foto su Instagram le indiscrezioni riguardo la loro relazione. Giacomo Giorgio ha infatti postato nelle Stories ( qualche mese fa) uno scatto in cui bacia la giovane in una location romanticissima di Roma: i Fori Imperiali con un cuore nero che conferma la love story. In estate, invece, sono stati immortalati durante una giornata trascorsa al mare. A Forte dei Marmi si sono concessi un momento di completo relax tra passeggiate sulla spiaggia e teneri abbracci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

