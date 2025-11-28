Chi è davvero Gennaro Gattuso | Zibi Boniek si schiera

Gennaro Gattuso è uno dei volti più autentici e intensi del calcio moderno, un uomo che non conosce filtri e che agisce sempre con la stessa passione dentro e fuori dal campo. A sottolinearlo è Zibì Boniek, intervistato dal Corriere della Sera, che non ha dubbi: "Mi piacciono le persone vere, è uno normale che dice quello che pensa, ogni tanto sbaglia e dice sono fatto così. Non finge, non recita un personaggio". Per Boniek, Gattuso incarna la sincerità e la leadership naturale, una qualità rara in un ambiente sempre più dominato dai social media e dalle pressioni mediatiche. Secondo l’ex stella della Juventus, il calabrese non è solo un allenatore grintoso: rappresenta “un modello di resilienza, capace di trascinare la squadra con energia pura e determinazione ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

