Chi è Adolf Hitler Uunona che da anni vince le regionali in Namibia e ogni volta è la stessa storia

Wired.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere regionale del partito di governo Swapo è stato rieletto nel distretto di Ompundja. Il padre gli diede quel nome senza sapere chi fosse il dittatore tedesco. 🔗 Leggi su Wired.it

