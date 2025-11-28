Che fine ha fatto Alessia Merz? Cosa fa oggi? Molestata a un provino
Alessia Merz ha raccontato qualche mese fa la sua decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di avere una privacy ben diversa rispetto ad altre colleghe. Eppure, dopo un vero e proprio boom, la donna ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Una decisione che lei stessa ha spiegato al Corriere della Sera: “Ho scelto di dedicarmi alla famiglia”, ha fatto sapere la donna. “Mi sono sposata con Fabio ( Bazzani, ex calciatore ndr) vent’anni fa e ho avuto Niccolò e Martina. Ancora oggi non sarei pronta a lavorare a tempo pieno. Mi è stato proposto più di un reality e non ho accettato, ad esempio “il Grande Fratello vip”: non avrei la testa per far finta di litigare per un pezzo di pane . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Secondo le voci circolate online, Alessia e Raul sarebbero stati avvistati insieme dopo la fine della relazione di Raul con Martina De Iannon #AlessiaAntonetti #RaulDumitras #CiroSolimeno #MartinaDeIannon #uominiedonne Vai su X
Alessia 18 Il brindisi iniziale e la torta finale nel mezzo tantissimo divertimento @onair_eventi @alessia__conca_ @abilita_creative_eventi @gradiente_photography @ristorante_ilritrovo #18thbirthday #18 #18party #18foto #ristoranteperfeste #ristoranteilritro - facebook.com Vai su Facebook
Che fine ha fatto Alessia Merz? Cosa fa oggi? “Molestata a un provino” - L'artista ha parlato della fine di questa storia d'amore e di ciò che ha ... Lo riporta msn.com
Processo Alessia Pifferi, ridotta a 24 anni la pena per aver fatto morire di stenti la figlia: niente ergastolo - Alessia Pifferi, 40 anni, nel luglio del 2022 ha abbandonato la figlia di 18 mesi da sola in casa per una settimana, lasciandola morire di stenti ... Riporta fanpage.it