Alessia Merz ha raccontato qualche mese fa la sua decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di avere una privacy ben diversa rispetto ad altre colleghe. Eppure, dopo un vero e proprio boom, la donna ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Una decisione che lei stessa ha spiegato al Corriere della Sera: “Ho scelto di dedicarmi alla famiglia”, ha fatto sapere la donna. “Mi sono sposata con Fabio ( Bazzani, ex calciatore ndr) vent’anni fa e ho avuto Niccolò e Martina. Ancora oggi non sarei pronta a lavorare a tempo pieno. Mi è stato proposto più di un reality e non ho accettato, ad esempio “il Grande Fratello vip”: non avrei la testa per far finta di litigare per un pezzo di pane . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Che fine ha fatto Alessia Merz? Cosa fa oggi? “Molestata a un provino”