Che fine ha fatto Alessia Merz? Cosa fa oggi? Molestata a un provino

Metropolitanmagazine.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Merz  ha raccontato qualche mese fa la sua decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di avere una privacy ben diversa rispetto ad altre colleghe. Eppure, dopo un vero e proprio boom, la donna ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Una decisione che lei stessa ha spiegato al  Corriere della Sera: “Ho scelto di dedicarmi alla famiglia”, ha fatto sapere la donna. “Mi sono sposata con Fabio ( Bazzani, ex calciatore ndr) vent’anni fa e ho avuto Niccolò e Martina. Ancora oggi non sarei pronta a lavorare a tempo pieno. Mi è stato proposto più di un reality e non ho accettato, ad esempio “il Grande Fratello vip”: non avrei la testa per far finta di litigare per un pezzo di pane . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

che fine ha fatto alessia merz cosa fa oggi molestata a un provino

© Metropolitanmagazine.it - Che fine ha fatto Alessia Merz? Cosa fa oggi? “Molestata a un provino”

News recenti che potrebbero piacerti

fine ha fatto alessiaChe fine ha fatto Alessia Merz? Cosa fa oggi? “Molestata a un provino” - L'artista ha parlato della fine di questa storia d'amore e di ciò che ha ... Lo riporta msn.com

Processo Alessia Pifferi, ridotta a 24 anni la pena per aver fatto morire di stenti la figlia: niente ergastolo - Alessia Pifferi, 40 anni, nel luglio del 2022 ha abbandonato la figlia di 18 mesi da sola in casa per una settimana, lasciandola morire di stenti ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Fine Ha Fatto Alessia