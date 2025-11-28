Che cos’è la zuppa alla santè la ricetta molisana da mangiare a Santo Stefano

Minestra ricca e rinvigorente con scarola e polpettine, il piatto simbolo delle feste in Molise, in bilico tra leggende regali e antiche contaminazioni islamiche. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

