Che cosa significa la visita di Papa Leone in Turchia
Cosa c’è di significativo (e di geopolitico) nel viaggio di Papa Leone in Turchia? Come i nuovi assetti sul Bosforo si intrecciano con un dialogo fondamentale per la pacifica convivenza in Medio Oriente – fronte Gaza – e con la fase che sta nascendo dopo gli accordi di pace di Sharm el-Sheikh? Per comprendere complessivamente le relazioni che si stanno costruendo e il peso specifico dei soggetti in causa, vanno lette e rilette le tracce politiche di Recep Tayyip Erdogan, il suo ruolo a cavallo tra le due guerre, il rapporto con gli Stati Uniti e le dinamiche nel Mediterraneo (e quindi in Ue). IL CONTESTO POLITICO DEL GOVERNO ERDOGAN L’era geopolitica erdoganiana si sta avvicinando a quella che lui stesso ha definito come l’ultima curva, dopo una presenza politica e sociale nel paese durata un quarto di secolo. 🔗 Leggi su Formiche.net
