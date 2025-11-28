Che cosa significa la visita di Papa Leone in Turchia

Formiche.net | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa c’è di significativo (e di geopolitico) nel viaggio di Papa Leone in Turchia? Come i nuovi assetti sul Bosforo si intrecciano con un dialogo fondamentale per la pacifica convivenza in Medio Oriente – fronte Gaza – e con la fase che sta nascendo dopo gli accordi di pace di Sharm el-Sheikh? Per comprendere complessivamente le relazioni che si stanno costruendo e il peso specifico dei soggetti in causa, vanno lette e rilette le tracce politiche di Recep Tayyip Erdogan, il suo ruolo a cavallo tra le due guerre, il rapporto con gli Stati Uniti e le dinamiche nel Mediterraneo (e quindi in Ue). IL CONTESTO POLITICO DEL GOVERNO ERDOGAN L’era geopolitica erdoganiana si sta avvicinando a quella che lui stesso ha definito come l’ultima curva, dopo una presenza politica e sociale nel paese durata un quarto di secolo. 🔗 Leggi su Formiche.net

che cosa significa la visita di papa leone in turchia

© Formiche.net - Che cosa significa la visita di Papa Leone in Turchia

Leggi anche questi approfondimenti

cosa significa visita papaChe cosa significa la visita di Papa Leone in Turchia - Come i nuovi assetti sul Bosforo si intrecciano con un dialogo fondamentale per la pacifica convivenza in Medio Orien ... Come scrive formiche.net

Papa in Libano: p. Abboud (Caritas Libano), “Un respiro di pace e un tempo di guarigione” - “Un segno forte di vicinanza e di solidarietà al popolo libanese che vive oramai da lungo tempo una crisi economica, sociale e politica, oppresso dalla guerra che si combatte al confine sud tra Israel ... Da agensir.it

Montefalco, la visita di Leone XIV alla clausura. Suor Daguati (priora): “Accolto nel cuore della preghiera” - Dopo aver incontrato ad Assisi i vescovi italiani, Papa Leone XIV si è recato al monastero agostiniano di Montefalco per trascorrere alcune ore con le monache che cus ... Secondo agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Significa Visita Papa