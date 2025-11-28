Chattavo con Brad Pitt ma quando mi ha chiesto quella cosa… | il racconto shock
Una donna francese svela la su storia: mesi e mesi di chat provate con l’attore. “Sono stata contattata da un suo manager. E’ iniziato tutto così.” Ricordate la storia che ha coinvolto Flavia Vento e Tom Cruise? L’attrice e showgirl italiana per mesi era convinta di interagire con il noto attore statunitense, immaginando di avere una storia a distanza con lui. Quando ricevette pressanti richieste economiche, si rese conto di essere stata ingannata. E denunciò l’accaduto. A distanza di anni la stessa cosa è accaduta ad una donna francese, convinta di essersi fidanzata con Brad Pitt. “Chattavo con Brad Pitt, ma quando mi ha chiesto quella cosa. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
