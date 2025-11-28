Charles Leclerc ha concluso in nona posizione le qualifiche Sprint del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail (Qatar) il monegasco ha cercato di spingere la Ferrari oltre i limiti tecnici che caratterizzano la SF-25. Si pensi al 18° crono siglato dal suo compagno di squadra, Lewis Hamilton. Bravo a superare i tagli della SQ1 e della SQ2, Leclerc si è giocato le sue carte, ma nell’ultimo tentativo non è riuscito a massimizzare la prestazione come avrebbe voluto e potuto anche per via di alcuni problemi di traffico. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il ferrarista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc: “Potevo essere in top-5 nelle qualifiche Sprint, ma un pilota mi ha rallentato”