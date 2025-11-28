Champions League la probabile posizione finale dell’Inter secondo i bookmakers! Il dato
Inter News 24 Champions League, ecco quale sarà la posizione finale di questa prima fase di coppa dei nerazzurri! I bookmakers hanno parlato. La fase a gironi della Champions League entra nel vivo, con le prime squadre che si contendono i posti per accedere agli ottavi. Secondo l’analisi basata su xPTS (punti attesi), xGD (differenza reti attesa) e probabilità di qualificazione, la competizione si sta rivelando sorprendente, con alcune conferme e altre sorprese. Le previsioni di Football Rankings:. 7° Inter Punti attesi: 15.51. Probabilità di qualificazione: 49,1%. Nonostante una prestazione convincente nella fase a gironi, i nerazzurri sono incerti per la qualificazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Il metodo con cui il Bayern Monaco ha tesserato Lennart Karl, talento classe ’08 che ha appena segnato in Champions League contro l’Arsenal, garantisce ai bavaresi un monopolio su larga scala nella zona sud della Germania. a cura di @giacomo_brunett Vai su X
Il Pafos di David Luiz, prossimo avversario della Juventus in Champions League, ha gli stessi punti dei bianconeri. Non benissimo… - facebook.com Vai su Facebook
Champions League 2025-2026: Manchester City-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni - Bayer Leverkusen, quinta giornata di Champions League 2025- sportal.it scrive
Champions League 2025-2026: PSG-Tottenham, le probabili formazioni - I campioni di Francia scendono in campo alle 21 contro il Tottenham nella partita valida per la quinta giornata della fase campionato ... Secondo sportal.it
Probabili formazioni Eintracht Atalanta/ Quote: Lookman con CDK? (Champions League, 26 novembre 2025) - Probabili formazioni Eintracht Atalanta, oggi 26 novembre 2025, quote e ultime notizie sulle scelte per Toppmöller e Palladino in Champions League. ilsussidiario.net scrive