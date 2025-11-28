Cesena - Modena 1-0 | Un errore di Adorni condanna i gialli

Modenatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I derby non sembrano proprio portare bene al Modena: dopo la sconfitta per 1-0 nella sfida del Secchia contro la Reggiana, per i gialli arriva la seconda caduta in campionato, il Cesena passa con lo stesso risultato all'"Orogel Stadium - Dino Manuzzi"nella quattordicesima giornata di Serie BKT. I. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cesena modena 1 0Cesena-Modena 1-0, le pagella: Klinsmann l'eroe di serata, Gliozzi delude - Prima para il rigore su Gliozzi, poi serve l’assist a Blesa. tuttomercatoweb.com scrive

cesena modena 1 0Cesena-Modena 1-0: diretta live e risultato finale - Modena di Venerdì 28 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net

cesena modena 1 0Serie B, Cesena-Modena 1-0: i bianconeri vincono il derby e agganciano la zona alta. La classifica aggiornata - Il Cesena si aggiudica l’anticipo della 14ª giornata di Serie B battendo il Modena 1- Riporta ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Cesena Modena 1 0