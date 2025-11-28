Cesena incoraggia la pratica sportiva tra i suoi cittadini over 65 prende avvio ‘Score’

Dopo il successo di 'In Common Sport', che nell'ottobre 2023 ha permesso a 35 cesenati over 65 di partecipare alle Olimpiadi senior a Viana do Castelo in Portogallo, l'amministrazione comunale di Cesena rilancia il proprio impegno nella promozione dell'attività fisica e motoria tra le persone in.

