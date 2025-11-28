Cesare Cremonini | da oggi in radio il nuovo singolo Ragazze facili Online anche il video firmato Greg Williams

Spettacolo.periodicodaily.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, venerdì 28 novembre, arriva in tutte le radioRagazze facili”, il nuovo singolo scritto e prodotto da Cesare Cremonini. Il brano si inserisce come uno dei momenti più intensi e centrali del progetto “ALASKA BABY”, confermando l’artista bolognese tra gli autori più prolifici e ispirati della musica italiana contemporanea. In contemporanea è disponibile anche il videoclip ufficiale, girato a Londra e firmato dal fotografo e regista Greg Williams, che ha realizzato anche la cover d’autore del singolo. Video: Una canzone che parla di fragilità (e del coraggio di amare). “Ragazze facili” va oltre la classica retorica della canzone d’amore “dedicata a una donna” e mette a fuoco, con lucidità emotiva, la fragilità dell’uomo moderno davanti a sé stesso. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

cesare cremonini da oggi in radio il nuovo singolo ragazze facili online anche il video firmato greg williams

© Spettacolo.periodicodaily.com - Cesare Cremonini: da oggi in radio il nuovo singolo “Ragazze facili”. Online anche il video firmato Greg Williams

Altre letture consigliate

cesare cremonini oggi radioNew Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Ragazze facili” di Cesare Cremonini, “In The Dark (with Stray Kids)” di DJ Snake e ... - Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Da rtl.it

cesare cremonini oggi radioCesare Cremonini, da venerdì in radio il nuovo brano “Ragazze facili” - Cesare Cremonini torna venerdì in radio con il nuovo brano "Ragazze facili", il racconto sincero della fragilità dell'uomo d'oggi. Riporta msn.com

“Ragazze facili”, la nuova rivoluzione emotiva di Cesare Cremonini: «Mi è stato chiesto di compiere l’atto più disarmante per un uomo: mostrarmi vulnerabile» - Da venerdì, in tutte le radio, arriva “Ragazze facili”, il nuovo singolo in cui Cesare Cremonini sceglie la via più coraggiosa: raccontare la fragilità maschile senza difese, senza pose, senza mascher ... Segnala domanipress.it

Cerca Video su questo argomento: Cesare Cremonini Oggi Radio