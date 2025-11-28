Cesare Cremonini | da oggi in radio il nuovo singolo Ragazze facili Online anche il video firmato Greg Williams
Da oggi, venerdì 28 novembre, arriva in tutte le radio “Ragazze facili”, il nuovo singolo scritto e prodotto da Cesare Cremonini. Il brano si inserisce come uno dei momenti più intensi e centrali del progetto “ALASKA BABY”, confermando l’artista bolognese tra gli autori più prolifici e ispirati della musica italiana contemporanea. In contemporanea è disponibile anche il videoclip ufficiale, girato a Londra e firmato dal fotografo e regista Greg Williams, che ha realizzato anche la cover d’autore del singolo. Video: Una canzone che parla di fragilità (e del coraggio di amare). “Ragazze facili” va oltre la classica retorica della canzone d’amore “dedicata a una donna” e mette a fuoco, con lucidità emotiva, la fragilità dell’uomo moderno davanti a sé stesso. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
