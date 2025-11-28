Cerveteri maggioranza sconfitta | passa la mozione per liquidare Ostilia

Cerveteri, 28 novembre 2025 – “Abbiamo scritto una pagina che resterà nella storia amministrativa di Cerveteri. La mozione per avviare la risoluzione del concordato fallimentare e chiedere la liquidazione giudiziale di Ostilia è passata. Ed è passata contro la volontà del Sindaco e della sua maggioranza. Con questo voto abbiamo finalmente scalfito un sistema che per anni ha strozzato lo sviluppo della città. Ostilia è stata un freno, un cappio, un blocco totale alla crescita turistica e balneare. Oggi, per la prima volta, Cerveteri si riappropria del proprio futuro”. E’ quanto si legge in un comunicato firmato da Luigino Bucchi, capogruppo di Fratelli d’Italia a Cerveteri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it