Certificazioni informatiche GPS 2026 | facciamo il punto Ti spieghiamo come non sbagliare Webinar gratuito in collaborazione con CERTIPASS

Data: 9 dicembre 2025 Orario: 16:00 – 17:00 Piattaforma: Zoom Di cosa parleremo Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2026 saranno un passaggio importante per molti docenti e aspiranti docenti. Nella bozza della tabella di valutazione dei titoli, le certificazioni informatiche hanno un ruolo specifico e possono incidere sul punteggio. L’incontro è organizzato in collaborazione con CERTIPASS, ente certificatore accreditato presso Accredia e azienda leader . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

