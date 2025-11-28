Cerimonia di consegna degli attestati di Cittadinanza Italiana ai maggiorenni nati in Italia

Questo pomeriggio, nella Sala del Consiglio Comunale, il Sindaco Michele Guerra, l’Assessora alla Partecipazione Daria Jacopozzi e la Consigliera Comunale Victoria Oluboyo hanno consegnato gli attestati di Cittadinanza Italiana a 29 ragazze e ragazzi che nel corso dell’anno hanno compiuto 18 anni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it