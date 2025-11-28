Cerca di sottrarsi alla vista dei carabinieri | in casa nascondeva cocaina

OTRANTO – Aveva in casa, ben nascosti, 30 grammi di cocaina oltre a un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento: Alessandro Oliani, 48enne di Lecce, è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Otranto con l’accusa di detenzione illecita a fini di spaccio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

