Ceraso piange la piccola Azzurra | parte la raccolta fondi per l' ospedale
Dolore e lacrime nella frazione Massascusa di Ceraso per la scomparsa della piccola Azzurra, una bambina di appena 6 anni, che per tre anni ha combattuto contro una grave malattia. La piccola si è spenta all'ospedale Pausilipon di Napoli, dopo esser stata seguita al Gaslini di Genova e al Bambin. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Ceraso, comunità in lutto: raccolta fondi in memoria della piccola Azzurra - La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso la comunità cilentana, che oggi si raccoglie nel cordoglio e nella preghiera. Da infocilento.it
Dramma a Metoio di Ceraso: imprenditore trovato senza vita in un uliveto - CERASO – Tragedia nella serata di ieri a Metoio, piccola frazione del comune di Ceraso (Salerno), dove un imprenditore di 53 anni è stato ritrovato senza vita all’interno di un uliveto di sua ... Lo riporta ilmattino.it