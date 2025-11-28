Centro storico raffica di multe per chi occupa i posti riservati ai disabili

Agrigentonotizie.it | 28 nov 2025

Pioggia di multe per gli automobilisti che parcheggiano senza titolo negli spazi riservati ai disabili. In poche settimane la polizia locale di Agrigento ha elevato 35 contravvenzioni per sosta abusiva negli stalli destinati a persone con difficoltà motorie.I controlli, in parte mirati, hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it



