Centro Agroalimentare il Comune dopo la sentenza del Tar | I lavori proseguono
I lavori di ammodernamento del Centro Agroalimentare di Salerno continueranno senza interruzioni, anche alla luce della sentenza del Tar. “Il provvedimento giurisdizionale - spiegano il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore ai lavori pubblici Dario Loffredo - non compromette, infatti, in alcun. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
