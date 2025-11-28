Cecina arrestato 21enne per spaccio | sequestrati hashish e contanti

CECINA – Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, al termine di un controllo nei luoghi maggiormente frequentati dai ragazzi. L’episodio rientra nelle attività di prevenzione e contrasto dei traffici di droga svolte quotidianamente nell’area della Costa degli Etruschi. L’arresto è avvenuto durante un servizio mirato del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia locale. I militari hanno notato il giovane mentre si incontrava con un coetaneo, in un comportamento ritenuto sospetto. Il rapido intervento ha permesso di verificare che si era appena consumata la cessione di una dose di hashish. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it