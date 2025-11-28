‘C’è un tizio nella tromba delle scale’ | l’ultimo messaggio di Stefanie Pieper scomparsa e dettagli allarmanti

La scomparsa improvvisa dell’influencer e l’allarme del fotografo. L’ansia del fotografo con cui Stefanie Pieper, influencer di 32 anni, avrebbe dovuto lavorare lunedì mattina, 24 novembre, è stata il primo campanello d’allarme. L’influencer non si è presentata al servizio fotografico e il professionista ha deciso di recarsi a casa sua, nella città austriaca di Graz, per sincerarsi delle sue condizioni ma non l’ha trovata ma ha notato delle tracce di sangue. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Kurier , anche il cane di Pieper è stato trovato da solo nel suo appartamento, mentre il suo telefono era spento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

