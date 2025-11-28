C' è un Sinner del tennistavolo il 15enne palermitano che ha demolito la Cina | Voglio essere numero 1 al mondo

Palermotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da queste parti, quando è nato, si aggirava un “tagliagole” che assaporava la Champions e voleva squarciare le difese avversarie. Ferdinando Sforzini, venuto a svernare a Palermo in tarda età, nel 2010 giocava al Cluj, portandosi appresso quello strano soprannome. Nello stesso anno nasceva Danilo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: C 232 Sinner Tennistavolo