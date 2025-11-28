C' è ancora domani l' ultimo trionfo su Rai 1

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( C’è ancora domani ) Nella Giornata contro la violenza sulle donne successo di audience per la prima tv di C’è ancora domani su Rai 1 con quasi 4 milioni di spettatori, il 21.5% di share e 30mila utenti connessi dai device. Un risultato che premia ulteriormente il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi, già campione d’incassi, acclamato dalla critica e vincitore del David di Donatello e del Nastro d'Argento. Picchi vicini al 30% tra il pubblico femminile molto coinvolto dalla storia di Delia, moglie e madre impegnata tra lavoro e figli e vittima delle violenze del marito, che però sarà in grado di rialzare la testa quando, insieme a tante altre donne, nella Roma del 1946 riuscirà a recarsi al seggio per votare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - C'è ancora domani, l'ultimo trionfo su Rai 1

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo 58 anni domani ultimo giorno di produzione allo stabilimento di Siena - facebook.com Vai su Facebook

Domani mercoledì 26 novembre il quarto e ultimo appuntamento del ciclo di incontri “1926-2026: 100 anni di #Fiorentina, 100 anni della città di Firenze” organizzato dalla SMS di Rifredi e dalla Lega SPI CGIL Q5 Vai su X

C’è ancora domani: spiegazione del finale e perché sta (ancora) conquistando il mondo - Analizziamo il finale del film, che racchiude in se la purezza di un gesto rivoluzionario. Segnala hynerd.it

C’è ancora domani: guida al cast e ai personaggi del film di Paola Cortellesi - Con C’è ancora domani, Paola Cortellesi firma il suo debutto alla regia cinematografica, riportando il pubblico alla Roma del dopoguerra ... Secondo cinematographe.it

Come finisce C’è ancora domani? Spiegazione finale: perché è importante la misteriosa lettera/ Colpo di scena - Spiegazione finale: perché è importante la misteriosa lettera! Segnala ilsussidiario.net