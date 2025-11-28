Catania è morto padre Salvatore Resca | una voce coraggiosa che ha segnato la città

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un testimone instancabile della legalità. È morto a 90 anni padre Salvatore Resca, storico vice parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Catania e docente di Storia e Filosofia nei licei. Una figura che ha segnato in profondità la vita civile e spirituale della città. Negli anni più difficili, quelli dominati dall’ombra della mafia, Resca – insieme a Giuseppe Fava e Giambattista Scidà – ha rappresentato uno dei punti fermi della resistenza morale contro la violenza e il potere criminale. Tre uomini che, da ambiti diversi, hanno pagato un prezzo altissimo pur di non piegarsi alla prepotenza mafiosa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

