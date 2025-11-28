catania 61enne denunciato per ricettazione di ciclomotore

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di 61 anni, sulla base degli indizi raccolti e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’accusa formulata è quella di ricettazione di un ciclomotore risultato rubato. Il mezzo sospetto trovato in via De Marco. Nel primo pomeriggio, una pattuglia in transito su via De Marco ha notato un ciclomotore parcheggiato sul bordo della strada in condizioni anomale: bloccasterzo disinserito,. cilindretto d’accensione danneggiato,. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

