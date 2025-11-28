Castagne | proprietà e i benefici di questo superfood autunnale

Dietro la dolcezza delle castagne si nasconde un concentrato di energia e salute: un alimento stagionale che torna protagonista per i suoi benefici su cuore, mente e metabolismo, ricordandoci che il benessere può avere anche il sapore delle cose semplici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Castagne: proprietà e i benefici di questo superfood autunnale

Argomenti simili trattati di recente

Protagoniste d’autunno insieme alla zucca, le castagne sono un vero comfort food della stagione! Ma attenzione: le castagne non sono solo buone… hanno anche tante proprietà nutrizionali da conoscere, e alcune controindicazioni da tenere a mente. Nel - facebook.com Vai su Facebook

Castagne, il frutto dell’autunno: proprietà, benefici e come integrarle nella dieta per stare meglio - Con l’arrivo dell’autunno la castagna torna sulle tavole italiane, simbolo di una tradizione antica. Secondo quotidiano.net

Tutti i benefici delle castagne: proprietà delle regine d’autunno - Le castagne sono i frutti dell’albero del castagno, una pianta maestosa che può raggiungere diverse decine di metri d’altezza e che cresce in particolar modo nelle zone collinari e montuose. Lo riporta blitzquotidiano.it

Castagne d’acqua, lo snack che protegge fegato e cervello: cosa sono e come si mangiano - Croccanti, leggere e ricche di benefici: le castagne d’acqua (Eleocharis dulcis) stanno conquistando sempre più spazio nelle cucine di tutto il mondo. Secondo adnkronos.com