Cassano attacca | Barella non dà niente e Bastoni è scarso da sempre Chivu deve cambiare il gioco

Inter News 24 Le parole di Antonio Cassano, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol dell’ultimo turno di Champions League e dell’ Inter. LE ULTIME DUE SCONFITTE DELL’INTER – «Nel lavoro di Cristian, che diventerà un grandissimo allenatore, continuo ancora a vedere tanto di quello dell’anno scorso: gioca più alto e fa un po’ più di pressing, ma continua a non piacermi la difesa a 5. La detesto, soprattutto in Champions. La parola “dettaglio” è una cagata: fa gol Gimenez, io mi sono alzato e ho detto “sono convinto fino alla morte che è saltato su Bastoni”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cassano attacca: «Barella non dà niente e Bastoni è scarso da sempre. Chivu deve cambiare il gioco»

