Caso Tara Reid lo youtuber influencer accusato nega | Non ho messo droga nel suo drink

Sean P, l'uomo con il quale era in compagnia l'attrice di American Pie al bar dell'hotel di Chicago, nega di essere responsabile del malore della donna. Tara Reid avrebbe indicato nello youtuber influencer Sean P il colpevole di aver inserito della droga nel suo bicchiere di vino mentre si trovava al bar dell'hotel vicino Chicago dove l'attrice si era recata per partecipare ad un evento con i suoi fan. Il nome di Sean P è presente in un rapporto della polizia in cui Tara Reid lo cita come persona presente al momento del fatto. In un momento in cui il bicchiere dell'attrice è rimasto incustodito, secondo l'accusa lo youtuber avrebbe inserito della droga che avrebbe causato il malore dell'attrice. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Caso Tara Reid, lo youtuber influencer accusato nega: "Non ho messo droga nel suo drink"

