Caso Poggi l’ex legale di Sempio esplode sull’indiscrezione sul DNA | ‘Atto di terrorismo’

Notizieaudaci.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex avvocato Lovati attacca: “Notizia falsa, sarebbe uno scandalo”. Massimo Lovati, l’ex difensore di Andrea Sempio, non usa giri di parole. Di fronte alle indiscrezioni secondo cui il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi coinciderebbe con la linea paterna dell’indagato, l’avvocato definisce l’ipotesi “inaudita, impugnabile e destabilizzante”. Secondo Lovati, una fuga di notizie del genere metterebbe a rischio l’intera perizia della genetista Denise Albani, compromettendo sia il lavoro del perito sia quello del giudice: “Chi ha diffuso queste informazioni ha compiuto un atto di terrorismo psicologico verso l’indagato”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

caso poggi l8217ex legale di sempio esplode sull8217indiscrezione sul dna 8216atto di terrorismo8217

© Notizieaudaci.it - Caso Poggi, l’ex legale di Sempio esplode sull’indiscrezione sul DNA: ‘Atto di terrorismo’

News recenti che potrebbero piacerti

Caso Garlasco, il Dna di Stasi sull’ultima colazione di Chiara Poggi e il caos difensivo di Massimo Lovati - Il caso Garlasco tra il Dna su Stasi e tensioni tra avvocati. panorama.it scrive

Mario Venditti indagato, il legale: “Il caso Garlasco? Surreale. L’inchiesta su Sempio sia spostata a Brescia” - Pavia – Anche l’inchiesta su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, deve essere spostata da Pavia a Brescia. Secondo ilgiorno.it

Caso Garlasco, legale di Sempio: i processi come una partita a poker, non escludo un interrogatorio - Gli interrogatori dei testimoni dovranno chiarire due punti nella nuova inchiesta sulla presunta corruzione in atti giudiziari che vede indagato Giuseppe Sempio, papà di Andrea, come presunto ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Poggi L8217ex Legale