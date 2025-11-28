Caso Poggi l’ex legale di Sempio esplode sull’indiscrezione sul DNA | ‘Atto di terrorismo’

L’ex avvocato Lovati attacca: “Notizia falsa, sarebbe uno scandalo”. Massimo Lovati, l’ex difensore di Andrea Sempio, non usa giri di parole. Di fronte alle indiscrezioni secondo cui il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi coinciderebbe con la linea paterna dell’indagato, l’avvocato definisce l’ipotesi “inaudita, impugnabile e destabilizzante”. Secondo Lovati, una fuga di notizie del genere metterebbe a rischio l’intera perizia della genetista Denise Albani, compromettendo sia il lavoro del perito sia quello del giudice: “Chi ha diffuso queste informazioni ha compiuto un atto di terrorismo psicologico verso l’indagato”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

