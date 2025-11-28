Caserta un nuovo atelier per case che raccontano chi siamo
La casa è il luogo dove la nostra vita prende forma ogni giorno, e per molti non è più solo un contenitore ma un racconto intimo. Da questa consapevolezza prende vita Ella Design, un atelier di progettazione e consulenza di interni che trasforma gli ambienti in identità riconoscibili e sentite. La casa come specchio delle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
A Caserta troverete il merchandising con il nuovo EP, queste maglie e il cappello - facebook.com Vai su Facebook
A Caserta, nasce la casa per l’Arte:nuovo spazio espositivo - Al Centro di Caserta, in Corso Trieste 281 si accende una nuova luce culturale: l’associazione Terra del Sole inaugura la Home Gallery, uno spazio che ... Come scrive casertakeste.it
Reggia di Caserta apre a visitatori ex casa di guardia di Ercole - Dal 1° giugno sarà aperta ai visitatori della Reggia di Caserta l'ex casa di guardia di Ercole, che ospiterà il nuovo punto vendita de Le Serre di Graefer all'interno del Parco Reale. Si legge su ansa.it