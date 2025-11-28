Case popolari riscaldamenti con il contagocce Gli inquilini protestano | Sempre meno ore

Come è una certezza il ritorno dell'inverno ogni anno, è una certezza anche il disagio delle famiglie che vivono negli alloggi gestiti da Ater. In questi giorni di temperature basse, infatti, molti inquilini stanno lamentando l'insufficienza del servizio. Riscaldamenti case Ater RomaIl 16. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fondo Fucile, quasi ultimate le strutture delle nuove case popolari Realizzate per due terzi. Ci saranno anche asilo, area verde e campo di calcio... - facebook.com Vai su Facebook

Per coloro che hanno presentato la domanda per le case popolari, pubblicato il quarto elenco delle domande complete delle dichiarazioni relative ai requisiti d'accesso e quelle carenti della documentazione che dovranno essere integrate entro il 27/11 Info sh Vai su X

Case popolari, riscaldamenti con il contagocce. Gli inquilini protestano: “Sempre meno ore” - Nelle case Ater gli impianti sono entrati in funzione il 21 novembre e per i primi giorni sono rimasti accesi tre ore, che diventano quattro fino al 7 dicembre e otto nel periodo da Natale a fine febb ... Riporta romatoday.it