Case distrutte e morti ovunque Maltempo il ciclone fa una strage Disastro senza precedenti

Il cielo si era fatto di un colore innaturale, un grigio metallico e opprimente che annunciava il disastro. Non era solo pioggia; era un muro d'acqua che cadeva senza sosta, spinto da un vento che ululava come una bestia ferita. Quella che era stata una semplice perturbazione nell'oceano, una profonda depressione quasi innocua, aveva trovato la sua forza, crescendo in poche ore fino a diventare un ciclone di spaventosa potenza. Le prime raffiche avevano divelto alberi secolari, trasformando i rami in proiettili, e l'acqua aveva iniziato a salire, inghiottendo strade e campi. Era la manifestazione brutale della forza della natura, un evento meteorologico estremo destinato a lasciare una ferita profonda nella memoria collettiva.

