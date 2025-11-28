Casarin e Procida non bastano | guarda gli highlights di Italia-Islanda

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sconfitta all’esordio del nuovo ct Luca Banchi per l’Italbasket nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2027. L’Islanda vince 81-76 guidata dai 29 punti di uno scatenato Fridriksson. Agli azzurri, con Achille Polonara presente a bordo campo, non bastano i 19 di Davide Casarin e i 16 di Gabriele Procida. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

