In una palestra scolastica che si trasforma in aula civica, studenti, famiglie e istituzioni di Casaluce si preparano a un incontro intenso su responsabilità, sicurezza e rispetto reciproco. Un appuntamento che affida ai giovani un messaggio concreto di tutela di sé e degli altri. Un appuntamento che parla ai più giovani Il 10 dicembre 2025, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Casaluce, una lezione di legalità: studenti a scuola di sicurezza