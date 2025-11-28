Casal Monastero inaugurato l' impianto di videosorveglianza voluto dai commercianti

Tre anni di incontri, progetti e pratiche burocratiche. Giovedì 27 novembre è stato inaugurato, a Casal Monastero, il sistema di videosorveglianza realizzato grazie all’associazione Esercenti Casal Monastero in collaborazione con il IV municipio di Roma.Telecamere a Casal MonasteroQuesto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

