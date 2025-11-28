Casa trasformata in market della droga | annullato l' arresto di un 39enne

Il tribunale del riesame di Palermo, accogliendo l’istanza dell’avvocato Calogero Meli, ha annullato l’ordinanza cautelare che imponeva gli arresti domiciliari a carico di Salvatore Moio, 39 anni, originario di Napoli ma da tempo residente a Canicattì, coinvolto nell’inchiesta sulla “centrale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondisci con queste news

Nella vicenda della casa nel bosco è spuntata anche l’ipotesi di un vecchio progetto eolico, subito trasformata in una teoria che ha incendiato il dibattito. Ma cosa c’è davvero dietro questa vicenda? - facebook.com Vai su Facebook

Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad #Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a Vai su X

Casa trasformata in bazar della droga, 54enne arrestato a Reggio Calabria - 1 minuto per la lettura REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – A Reggio Calabria i carabinieri della Stazione di Rione Modena hanno arrestato un 54enne, trovato in possesso di una ingente quantità di sostanze ... Si legge su quotidianodelsud.it

Giovane coppia di sposi trasforma la propria casa in un droga-shop: ARRESTATI - Per la coppia sono scattate le manette: l’uomo è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre la moglie è stata posta agli arresti ... Scrive casertace.net

Casa trasformata in 'fortino' della droga, due arresti - Avevano trasformato la loro casa a Ozieri in una centrale per il confezionamento e la vendita della droga, super sorvegliata con un sistema di videocamere e rilevatori di microspie. Si legge su ansa.it