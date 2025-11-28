Casa trasformata in market della droga | annullato l' arresto di un 39enne

Il tribunale del riesame di Palermo, accogliendo l’istanza dell’avvocato Calogero Meli, ha annullato l’ordinanza cautelare che imponeva gli arresti domiciliari a carico di Salvatore Moio, 39 anni, originario di Napoli ma da tempo residente a Canicattì, coinvolto nell’inchiesta sulla “centrale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

