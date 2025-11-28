Nubi sempre più dense su Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo: le segreterie territoriali di Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl e Fials hanno proclamato lo stato di agitazione del personale e chiesto l'attivazione immediata della procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Casa Sollievo, proclamato lo stato di agitazione del personale: richiesta urgente di conciliazione al Prefetto