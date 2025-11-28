Casa Paradiso | il nuovo album di Tommaso Paradiso

28 nov 2025

Oggi, a due anni di distanza dall’ultimo cd, è uscito il nuovo album di  Tommaso Paradiso, ex frontman dei  The Giornalisti, dal nome “Casa Paradiso”, titolo che sembra far entrare il pubblico nel mondo intimo dell’artista romano.  Il nuovo progetto. A fare da apripista al nuovo album sono stati i due singoli  “Lasciamene un Po’”  e  “Forse”,  brani che parlano, rispettivamente, di un amore finito, e della malinconia che ne deriva, e di una storia non vissuta a pieno, la quale lascia spazio al rimpianto.  Il cd contiene dieci canzoni, tra cui un duetto con  Setak   dal titolo  “Ma come fanno i rapper”  e altri pezzi, come  “Comunque Splendido”, “Citofonare Paradiso”  e  “Spettacolo”,  che sembrano   voler far entrare l’ascoltatore dentro le esperienze più intime dell’ artista, il quale ci porta per mano nel suo personale mondo fatto anche di delusioni d’amore e sofferenze, quasi come a voler dire che siamo tutti simili e umani nel provare determinate emozioni, le quali fanno parte della vita ognuno di noi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

