Cartelle cliniche digitali cresce il grado di certificazione per il Policlinico di Foggia

Il Policlinico di Foggia aumenta il proprio livello di maturità digitale attraverso l’uso delle cartelle cliniche e un servizio erogato ai pazienti e all’utenza sempre più integrato con il Servizio sanitario nazionale. Lo certifica l’Himss (acronimo di Healthcare Information and Management. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondisci con queste news

“Cerchiamo un medico o un infermiere che parli polacco”: Appello dei genitori di Thomas Antonini per essere aiutati a tradurre “alcune cartelle cliniche fondamentali per comprendere meglio quanto accaduto” allo studente tornato in fin di vita da un Erasmus in - facebook.com Vai su Facebook

Cartella clinica, libera circolazione dei referti digitali nella Ue - I principi della libera circolazione dei referti personali nel rispetto della privacy (analisi, prescrizioni, ricoveri eccetera) sono stati sanciti con l’approvazione dello Spazio europeo dei dati ... Lo riporta quotidiano.net

Al "Giaccone" rilasciate 1.700 cartelle cliniche elettroniche - A dieci mesi dal suo avvio, l'Ufficio cartelle cliniche digitali centralizzato del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo ha rilasciato 1. Segnala ansa.it

Esperienze Digitali. Dalla Cartella Clinica Ospedaliera alla Cartella Clinica Territoriale, il progetto dell'AUSL di Reggio Emilia - La Piattaforma di Cartella Clinica Territoriale per Nuclei di Assistenza Territoriale (NAT), Continuità Assistenziale e Centri di Assistenza e Urgenza (CAU) è un esempio della strategia attuata ... Come scrive quotidianosanita.it