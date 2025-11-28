Cartelle cliniche digitali cresce il grado di certificazione per il Policlinico di Foggia

Foggiatoday.it | 28 nov 2025

Il Policlinico di Foggia aumenta il proprio livello di maturità digitale attraverso l’uso delle cartelle cliniche e un servizio erogato ai pazienti e all’utenza sempre più integrato con il Servizio sanitario nazionale. Lo certifica l’Himss (acronimo di Healthcare Information and Management. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

