Carone avverte | Cagliari squadra solida servirà una prova di livello

Tempo di lettura: < 1 minuto La Scandone Avellino archivia l’importante successo esterno contro la Pallacanestro Antoniana e guarda con fiducia alla gara di domani sera contro l’ Esperia Olimpia Cagliari. A fare il punto della situazione è coach Titto Carone, soddisfatto per quanto visto nell’ultima uscita. “Vincere fuori casa, su un campo complicato e in condizioni non semplici, ci ha dato una spinta notevole – ha dichiarato il tecnico – È una prova che conferma il lavoro che stiamo portando avanti: i miglioramenti iniziano a emergere e la squadra ha mostrato personalità “. Nonostante la buona prestazione, Carone predica equilibrio: “Una partita non basta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

