Caro voli a Natale | per andare in Sicilia conviene fare scalo in Polonia

Milanotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volare da Milano a Catania? Conviene farlo passando per Varsavia. Sembra incredibile, ma è il risultato di varie simulazioni di acquisto di biglietti aereo per il periodo natalizio. Lo segnala l'Adoc, associazione di consumatori.La simulazioneLa simulazione è stata fatta guardando alle date a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

caro voli natale andareCaro-voli, quanto costa tornare a casa per Natale? Ecco le simulazioni per spostarsi da Nord a Sud - Dal 20 dicembre, i voli diretti per Palermo e Catania partono da 155 euro; per Cagliari da 65 euro (ma le opzioni sono di ... Scrive msn.com

caro voli natale andareCaro voli, quanto costa tornare a casa per Natale e come risparmiare - Studenti e lavoratori fuori sede devono fare i conti con il caro voli per Natale 2025: fortunatamente esistono delle agevolazioni e dei trucchi per risparmiare. Riporta money.it

caro voli natale andareNatale, torna il caro voli: per le isole prezzi fino a oltre 500 euro (+50%). Si risparmia solo con scalo all'estero - voli, che coinvolge in primis le compagnie cosiddette "low cost", con più voli e tratte. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caro Voli Natale Andare