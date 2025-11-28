Carnevali Storici incentivi dal MiC | risorse per 1,4 mln a 63 progetti in tutta Italia
Il ministero della Cultura, in una nota, comunica di aver “ assegnato 1.407.148,49 euro ai 63 progetti ammessi al contributo per l’annualità 2025 del bando Carnevali Storici. Le risorse sono destinate alle attività di tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, incluse le iniziative organizzative, artistiche e culturali necessarie alla realizzazione e al consolidamento delle manifestazioni. I contributi attribuiti sostengono realtà storiche radicate nelle comunità locali, come i carnevali di Putignano, Viareggio, Oristano, Mamoiada e Fano, che si collocano ai primi posti della graduatoria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gestione inaccettabile del Bando Carnevali Storici La recente pubblicazione delle graduatorie del Ministero della Cultura per il Bando Carnevali Storici rappresenta un vero e proprio schiaffo al nostro territorio e alla credibilità delle istituzioni che dovrebbero t - facebook.com Vai su Facebook
Carnevali storici, il Mic assegna 1,4 milioni a 63 progetti - 148,49 euro ai 63 progetti ammessi al contributo per l'annualità 2025 del bando Carnevali Storici. Lo riporta ansa.it
CARNEVALI STORICI 2025, MIC: ASSEGNATI 1,4 MLN A 63 PROGETTI - 148,49 euro ai 63 progetti ammessi al contributo per l’annualità 2025 del bando Carnevali Storici. 9colonne.it scrive
Carnevali storici, ecco i finanziamenti - La Regione continua a investire nella cultura, con l’apertura di due bandi fondamentali per il territorio: il sostegno ai Carnevali storici regionali e il finanziamento alle attività di spettacolo dal ... ilrestodelcarlino.it scrive