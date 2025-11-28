Carnevale Storico 2025 il Ministero assegna a Sora il prestigioso riconoscimento

Il Ministero della Cultura-Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo ha inserito Sora tra i beneficiari dei contributi a sostegno dei Carnevali storici, Edizione 2025. Il Comune di Sora beneficerà per il suo Carnevale del prestigioso titolo con la concessione di 22.564. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

